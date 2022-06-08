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    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat

    Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşları uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 09:47
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    Ankara'da dün öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

    Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Onlarca iş yerini su bastı, araçlar suya gömüldü.

    Vatandaşlar yüzerek kurtuldu, araçlar sular altında kaldı

    Vatandaşların yüzerek kurtulduğu selde can kaybı yaşanmazken, geriye maddi hasar kaldı.

    Dünkü yağışın ardından bugün valilik bir kez daha uyardı.

    Ankara Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

    Ankara'daki sel felaketinden görüntüler

    Valilik uyardı

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 8 Haziran Çarşamba günü 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat #1

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat #2

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat #3

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat #4

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat #5

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat #6

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat #7

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat #8

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat #9

    Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat #10


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