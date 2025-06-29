Ankara Valiliği'nden orman yangını tedbirleri

Yurt genelinde artan sıcaklıklara bağlı olarak orman yangınları yaşanıyor.

Yetkililer, yangınların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Ankara Valiliği'nden bölgedeki yangınlara ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, bölgede bulunan ormanlık alanlarda güvenlik önlemelerinin alındığı bildirildi.

"DENETİM VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMIŞTIR"

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı olarak orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sorumluluk bölgemizde bulunan ormanlık alanlarda denetim ve güvenlik tedbirleri artırılmıştır.

"OLASI BİR YANGINA HIZLI VE ETKİLİ BİR MÜDAHALE İÇİN KOORDİNASYON ARTIRILMIŞTIR"

Orman yangınlarına karşı tedbir almak amacıyla alınan önlemlerden bahsedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, doğal yaşam alanlarımızı muhafaza etmek amacıyla, yangına hassas bölgelerde yaya, motorlu ve dron destekli devriye faaliyetleri yoğunlaştırılmış, valiliğimizce yayınlanan 26.05.2025 tarihli genelge doğrultusunda izin verilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişler 10.06.2025 tarihinden itibaren engellenmekte olup; kamp ateşi, mangal ve anız yakma gibi risk oluşturan faaliyetlere karşı sıkı denetimler başlatılmış, Kırsal alanlardaki vatandaşlarımız bilgilendirilerek, yangına karşı alınması gereken önlemler konusunda farkındalık çalışmaları yürütülmüş, ilgili kurumlarla iş birliği sağlanarak, olası bir yangına hızlı ve etkili müdahale için koordinasyon artırılmıştır" ifadelerine yer verildi