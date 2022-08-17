Ankara Valisi Vasip Şahin'in acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Valisi Vasip Şahin annesi Nebahat Şahin'in vefat ettiğini duyurdu.

2014-2018 yılında İstanbul Valiliği ardından 2018 yılından itibaren Ankara Valiliği görevine getirilen Vali Vasip Şahin'in acılı günü...

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin ebedi aleme irtihal etti.

Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından duyurdu.

"Mekanı cennet olsun"

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



