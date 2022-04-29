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    Ankara YHT Garı'nda trenler tam kapasite çalışıyor

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda bayram trafiği yaşanıyor. Seferlerde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı.
    • 29.04.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 14:42
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    Ankara YHT Garı'nda trenler tam kapasite çalışıyor

    Pandemi önlemlerinin tamamen kalkmasıyla beraber 2-4 Mayıs arasındaki Ramazan Bayramı tatili, iki yıl sonra en hareketli dönemini gerçekleştirmek üzere.

    Bu hareketlilikten bir tanesi de Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda yaşanıyor.

    Tüm seferler doldu

    Bayram ziyareti için şehir dışına çıkanlar tren istasyonlarında yoğunluk oluştururken, YHT seferlerinde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı.

    Bilet almak için uzun kuyruklar oluştu

    Bayramın bahar dönemine gelmesiyle birlikte bayram tatilini memleketinde veya başka bir şehirde geçirmek isteyen vatandaşlar haftanın son gününden itibaren bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

    Dönüş bileti bulunamıyor

    İHA'nın haberine göre, bilet bulmakta zorlandığını söyleyen yolculardan bazıları geri dönüş bileti bulamazken bazıları ise gidiş-dönüş biletlerini erken tarihlerde tek seferde ayarlayarak geri dönüşlerini garanti altına aldıklarını söyledi.

    Ankara YHT Garı nda trenler tam kapasite çalışıyor #1

    Ankara YHT Garı nda trenler tam kapasite çalışıyor #2

    Ankara YHT Garı nda trenler tam kapasite çalışıyor #3


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