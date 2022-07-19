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    Ankara'da 11 yerinden bıçaklanan taksici: Mesleğe devam etmeyeceğim

    Aracına aldığı yolcuları tarafından gasbedilerek 11 yerinden bıçaklanan şoför yoğun bakıma alındı. Taburcu olan taksici mesleğine devam etmeyeceğini söyledi.
    • 19.07.2022 - 13:18
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    Ankara'da 11 yerinden bıçaklanan taksici: Mesleğe devam etmeyeceğim

    Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki taksi şoförü kan donduran olayla karşılaştı.

    11 Temmuz günü yaşanan olayda, 69 yaşındaki Sabri Yılmaz'ın taksisine Baran Mert ve Batuhan Yavuz aracı durdurmasını istedi.

    Bu sırada şüpheliler, Sabri Yılmaz'ı 11 yerinden bıçaklayıp, cebindeki 2 bin 100 TL ve taksiyi alarak kaçtı.

    Yol kenarında yaralı halde bulundu

    Yol kenarında ağır yaralı bulunan Sabri Yılmaz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın taksisi daha sonra Keçiören ilçesi Aktepe'de boş arazide terk edilmiş bulundu.

    2 saldırgan cezaevinde

    Aynı gün bindikleri başka bir taksinin şoförü E.Y.'yi de bıçakla yaralayıp, aracını kaçıran ve ateşe veren şüpheliler Baran Mert ile Batuhan Yavuz, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara da 11 yerinden bıçaklanan taksici: Mesleğe devam etmeyeceğim #1

    "Mesleğime devam etmeyeceğim"

    Hastanede 5 gün yoğun bakımda kalan ve hayati tehlikeyi atlatan Sabri Yavuz, dün taburcu edildi. Evinde tedavisi devam eden ve 11 bıçak darbesinin izi tişörtünde görülen Sabri Yılmaz, olayın etkisinde kaldığını ve mesleğine devam etmeyeceğini söyledi.

    "Çocuklarım, torunlarım var diye çok yalvardım"

    Yılmaz, 53 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Gece araca bindiler. Yolda sohbet ettik. Bana 'çocuğun var mı?', 'Taksi senin mi?', ne zaman çalışıyorsunuz?' diye sordular. Cevap verdim. Sonrasında sağ koltukta oturan 'dur' demesiyle bıçağı çıkardı, bana saldırdı. O sırada kaçmaya, kendimi dışarı atmaya çalıştım. 'Paraları sökül' dedi. Cebimdeki paraları boşalttım. Artık üzerime düşmezler diye düşündüm, arabadan atladım. Peşimden bir daha gelip beni arabanın yanına getirdiler. Bagajı, torpidoyu açtırdılar. Çok yalvardım, 'çocuklarım, torunlarım var, beni bırakın' diye çok yalvardım. Telefonu cebimden aldılar. Arabayı da alıp gittiler" dedi.

    Ankara da 11 yerinden bıçaklanan taksici: Mesleğe devam etmeyeceğim #2

    "Toplam 2 bin 100 TL verdim"

    Yılmaz, taksi şoförlerinin bu gibi olaylar karşısında kullanması için araçlarında acil yardım butonu olması gerektiğini belirterek, "5 gün yoğun bakımda yattım. Canım gidiyordu. Taksi şoförleri elektrikli şok ya da biber gazı kullansın. Yardım butonu olsun. Toplam 2 bin 100 TL verdim. Seve seve verdim; canımdan oluyordum, 'para da araba da senin olsun' dedim. Bu olaydan sonra taksicilik yapmayı düşünmüyorum. Şu an çalışacak durumda değilim. Bundan sonra halim ne olacak. Gereken neyse yapılsın" şeklinde konuştu.

    Ankara da 11 yerinden bıçaklanan taksici: Mesleğe devam etmeyeceğim #3

    Ankara da 11 yerinden bıçaklanan taksici: Mesleğe devam etmeyeceğim #4

    Ankara da 11 yerinden bıçaklanan taksici: Mesleğe devam etmeyeceğim #5


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