Ankara'da 13 yaşındaki Alperen, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı

DHA

En önemli sorunlarımızdan bir tanesi başıboş sokak köpekleri...

Sokakta köpek olmaz dedikçe her gün artan sayıları nedeniyle halk sağlığı ciddi bir tehdit altında.

Öyle ki sokaklarda oynayamayan çocukların, rahatça yürüyemeyen vatandaşların sayısı bir hayli fazla.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SALDIRDILAR

Hemen hemen her gün ya bir sokak köpeği saldırısı ya da başıboş köpekler yüzünden yaşanan olaylar gündeme geliyor.

Bunun son örneği Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşandı.

Gökçedere Mahallesi Hilderesi mevkiinde Alperen Tekyürek, evlerine yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kolundan ve sırtından yaralanan Alperen Tekyürek, yoldan geçen bir kişinin müdahalesi ile kurtarılarak, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesi yapılan Tekyürek, Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan Alperen Tekyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.