Ankara'da 15 FETÖ firarisi yakalandı

AA
Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ)FETÖ terör örgütüyle mücadele devam ediyor...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama emri bulunan 16 FETÖ üyesinin adresleri tespit edildi.
15'i gözaltına alındı
FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firari şüpheli, sanık ve hükümlünün, Ankara'da bulundukları adreslerin tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma yürütüldü.
16 firariden 15'i gözaltına alındı.
İşlemleri sürüyor
Gözaltına alınanlarla ilgili işlemlere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediliyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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