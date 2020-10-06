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    Ankara'da 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 09:28
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 09:28
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    Ankara'da 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; 'Garson' isimli gizli tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda 3’ü ByLock programı kullanıcısı olmak üzere, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, 'himmet' adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen kamu görevinden çıkarılan/görevden uzaklaştırılmış 16 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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