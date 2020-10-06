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- Ankara'da 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Ankara'da 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
- İHA
- 06.10.2020 - 09:28
- Güncelleme : 06.10.2020 - 09:28
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; 'Garson' isimli gizli tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda 3’ü ByLock programı kullanıcısı olmak üzere, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, 'himmet' adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen kamu görevinden çıkarılan/görevden uzaklaştırılmış 16 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.