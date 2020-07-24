Ankara'da 21 polis hakkında gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17'si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 21 polis hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 17'si ihraç edilen, 4'ü görevden uzaklaştırılan 21 polis için gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17'si ihraç, 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış polis memuru rütbesindeki toplam 21 emniyet personeli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

GİZLİ TANIK "GARSON"

Açıklamada şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin isimlerine gizli tanık "Garson"dan elde edilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı. Gözaltıların, "Garson"dan ele geçirilen verilerdeki isimlere yönelik ilk operasyon olduğu belirtildi.