Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçesinde 3 ayrı Cemevi'ne saldıran A.O.K'nin yakalandığını duyurdu.

Öğlen saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen nedenle teker teker Cemevlerine giren A.O.K., girdiği Cemevlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı.

Saldırgan yakalandı

Şah-ı Merdan Cemevi'ne giren A.O.K. Cem yapan vatandaşlara sandalye fırlatarak saldırdı.

Saldırı anı, Cemevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan A.O.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldırı düzenlendi VİDEO

Soylu: Bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır

Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Soylu, "Çankaya’da bir, Mamakta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun." dedi.

"Tahkikat çok yönlü devam etmektedir"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, "30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir" denildi.





















