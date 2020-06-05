Ankara'da 37 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ üyesi olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli için düğmeye basıldı.

Yapılan operasyonlarda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİKLE GEZMİŞLER

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda; 3 şüphelinin üzerinden sahte kimlik, 1 şüphelinin yapılan ev aramasında 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 euro, 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet çeşitli gramlarda altın bilezik, 1 adet küçük altın, 1 adet cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet 1 dolar ve 1 şüphelinin üzerinden de kardeşine ait kimlik ele geçirildi.