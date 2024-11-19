Ankara'da 4 ayrı FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı

İHA

FETÖ'ye karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü FETÖ hakkında yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan kişiler için düğmeye basıldı.

53 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI

Şüpheliler ve görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü ve operasyonel hatlar kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan; 3’ü görevde 3’ü daha önce ihraç edilmiş 6 subay, 3’ü görevde 5’i daha önce ihraç edilmiş 8 astsubay, 6’sı görevde uzman çavuş, 10’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 4’ü mahrem imam olmak üzere toplam 34 şüpheliye yönelik; ayrı bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla MASAK incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda yurt dışından temin edilen paraları, yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 10 şüpheliye yönelik; ayrı bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 9 şüpheli olmak üzere 4 ayrı soruşturma sonrası toplamda 53 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde, 19.11.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce devam ediliyor.