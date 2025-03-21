Türkiye'nin gözü İstanbul'da...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), terör ve yolsuzluk bağlantısıyla gündemde...

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından da bazı provokatörler, sokaklarda polise saldırmaya başladı.

İstanbul başta olmak üzere Ankara'da da yapılan eylemlerin adresi ODTÜ oldu.

Bunun üzerine Ankara Valiliği, yeni bir karar aldı.

EYLEM VE GÖSTERİ YASAĞI

Ankara'da 5 günlük eylem ve gösteri yasağı, valilik kararıyla duyuruldu.

SALI GÜNÜ SONA ERECEK

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı istihbar olunmuştur.





Bu kapsamda İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'ten, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır.



Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.