Ankara'da 69 milyon liralık Ebru Gündeş konseri! Belediyeden açıklama geldi

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi​'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş​'e 69 milyon lira ödeme yaptığı iddiası CHP​'yi karıştırdı.

Genel Başkan Özgür Özel'in "Olmamalıydı" tepkisi sonrası Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş iddiaların incelendiğini duyurmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

TEFTİŞ BAŞLATILDI

ABB, şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve ödeme yapılmadığının altını çizerek Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır.



Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır.