Ankara'da 9'u 5 geçe

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılında Ankaralılar, 09.05'te sirenlerle birlikte saygı duruşuna geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

BAŞKENT'TE 09.05

Ankara'nın en işlek noktalarında hayat, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Başkent'in cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.