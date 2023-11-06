İsrail'in, Gazze halkına karşı işlediği insanlık suçu devam ediyor.
Binlerce Müslüman, 7 Ekim gününden bu yana sistematik bir soykırımla karşı karşıya...
Batı ülkeleri, zalim İsrail'e askeri ve finansal desteklerini açıklarken, İslam dünyası Filistin'in yanında yer alıyor.
Filistin'de katliam gerçekleştiren İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD'ye, ülkemizde tepki büyük...
Görüşmek için Ankara'ya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmek üzere Ankara’ya geldi.
Görüşmede ana gündem konusu olarak İsrail-Filistin Savaşı ele alındı.
Türkiye, acil ateşkes ilan edilmesini ve bölgeye insani yardımların derhal ulaştırılmasını talep ediyor.
"Katil ABD" pankartları
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlar, Filistin bayrakları ve ABD karşıtı mesaj içeren pankartlarıyla Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı.
Öfkeli kalabalık, toplantının başlangıcında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e tepkilerini gösterdi.
İsrail'e destek veren ABD'yi protesto eden kalabalık, "Katil ABD!" "Katil İsrail!" "ABD Akdenizden çekil!" cümleleri yazan pankartlar açtı.
Eylemler Blinken Ankara'dan ayrılana kadar devam edecek
Ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla birlikte slogan atan kalabalık, eylemlerinin Blinken’in Ankara’dan ayrılına kadar devam edeceğini belirtti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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