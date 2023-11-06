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Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e protesto

Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e protesto Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmek üzere Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e ABD'nin İsrail'e desteği sebebiyle bir grup vatandaş tarafından protesto düzenlendi.