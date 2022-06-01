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    Ankara'da aç kalan ayı çöpleri karıştırdı

    Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ne gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
    • 01.06.2022 - 18:35
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 18:36
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    Ankara'da aç kalan ayı çöpleri karıştırdı

    Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ne gece saatlerinde köye indi.

    Ayının çöp konteynerini karıştırdığı anlar kameraya yansıdı.

    Dağlık bölgeden köy merkezine inen ayıların sıkça görüldüğünü ifade eden mahalle halkı, artık alıştıklarını, bu durumu çok yadırgamadıklarını belirtti.

    "Artık alıştık"

    İHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden emekli Hasan Acar, "Köyümüzün yukarısında yaylalarımız var ve oralar 1800-2000 rakımlı bölgeler. Ormanda haliyle vahşi yaban hayatından çeşitli hayvanlar yaşıyor. Ayılar kışın çoğu zaman köy merkezine iniyor. Yılkı atlarını da her an çevrede görmeniz mümkün. Onların da yaşam alanı aynı zamanda buralar. Beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.'' dedi.

    Ankara'da aç kalan ayı çöpleri karıştırdı VİDEO

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