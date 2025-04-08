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İHA

Ankara'nın Polatlı ve Elmadağ ilçelerinde aç kalan yaban hayvanları, yiyecek arayarak şehir merkezlerine indi.

Çevredekiler, aç kalan bir tilkinin sokaklarda yiyecek ararken görüntüsünü kaydetti.

Tilkinin yetersiz gıda kaynakları nedeniyle yerleşim alanlarına inmeye başladığı tahmin ediliyor.

KURT SOKAKTA GEZİNTİYE ÇIKTI

Bir diğer olay ise Elmadağ ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı.

Burada yiyecek arayan bir kurt, vatandaşlar tarafından sokakta dolaşırken görüntülendi.

Her iki durumda da hayvanların açlık nedeniyle şehir merkezlerine inmiş olabileceği ifade ediliyor.