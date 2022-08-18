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    Ankara'da acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

    Ankara’da özel mülkiyete konu taşınmazların yatırım faaliyetleri için acele kamulaştırılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.
    • 18.08.2022 - 06:17
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    Ankara'da acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 18 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Ankara'da acele kamulaştırma kararı

    Resmi Gazete'de, Ankara’da özel mülkiyete konu taşınmazların yatırım faaliyetleri için acele kamulaştırılmasına ilişkin karar yer aldı.

    Kararına göre, Ankara’nın Sincan ilçesi, İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan ilçesi, Saray ve Fethiye Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede kamulaştırma bilgileri gösterilen özel mülkiyete konu taşınmazların, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

    Ankara da acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete de #1


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