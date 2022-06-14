Başkent'te günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni su bastı.

Günlerdir Ankara'da etkisini sürdüren yağışlar bir hayli etkili oldu.

Yağışların beraberinde getirdiği sel nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaşanan selden bu kez de Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği etkilendi.

Büyükelçilik de yağıştan nasibini aldı

Sağanak yağış nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini su bastı.

Konuyla ilgili büyükelçiliğin Twitter hesabından esprili bir paylaşım yapıldı.

Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi?

İHA'nın aktardığına göre büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi? Şiddetli sağanak nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini bugün tekrar su bastı." denildi.

Ankara'da Almanya Büyükelçiliği'ni su bastı VİDEO

