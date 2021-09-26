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    Ankara'da aşı karşıtlarının mitinginde arbede çıktı

    Anıtpark'taki miting alanına girişte HES kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan şahıs, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 17:37
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    Ankara'da aşı karşıtlarının mitinginde arbede çıktı

    Ankaralı aşı karşıtları, bugün öğle saatlerinde Anıtpark’ta “Büyük Uyanış Başkent” başlığıyla miting düzenledi.

    Vatandaşlar alana HES kodu kontrolüyle alınırken, yaşlı bir adam ise polis ekiplerine zorluk çıkardı.

    HES KODUNU GÖSTERMEDİ, POLİSE YUMRUK ATTI

    Şahıs HES kodunu göstermeyeceğini söylerken, polis uyarıda bulundu. Bunun üzerine arbede yaşanırken, adamın polise yumruk attığı öğrenildi.

    Polislere direnmeye çalışan adam, güçlükle gözaltına alındı.

    Ankara da aşı karşıtlarının mitinginde arbede çıktı #1

    Ankara da aşı karşıtlarının mitinginde arbede çıktı #2

    Ankara da aşı karşıtlarının mitinginde arbede çıktı #3

    Ankara da aşı karşıtlarının mitinginde arbede çıktı #4

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