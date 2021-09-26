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- Ankara'da aşı karşıtlarının mitinginde arbede çıktı
Ankara'da aşı karşıtlarının mitinginde arbede çıktı
Anıtpark'taki miting alanına girişte HES kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan şahıs, gözaltına alındı.
- İHA
- 26.09.2021 - 17:37
Ankaralı aşı karşıtları, bugün öğle saatlerinde Anıtpark’ta “Büyük Uyanış Başkent” başlığıyla miting düzenledi.
Vatandaşlar alana HES kodu kontrolüyle alınırken, yaşlı bir adam ise polis ekiplerine zorluk çıkardı.
HES KODUNU GÖSTERMEDİ, POLİSE YUMRUK ATTI
Şahıs HES kodunu göstermeyeceğini söylerken, polis uyarıda bulundu. Bunun üzerine arbede yaşanırken, adamın polise yumruk attığı öğrenildi.
Polislere direnmeye çalışan adam, güçlükle gözaltına alındı.