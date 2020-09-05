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    Ankara'da asker uğurlayan aileler yine koronavirüsü unuttu

    AŞTİ’deki peronlarda eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı. Kalabalığı gören polis hemen müdahale etti.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 09:33
    • Güncelleme : 05.09.2020 - 09:33
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    Ankara'da asker uğurlayan aileler yine koronavirüsü unuttu

    Ankara'dan ayrılan askerlik yükümlüleri, akşam saatlerinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı.

    Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk meydana geldi.

    SIRTINDA ŞÜRÜDÜ

    Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı. Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü.

    Sosyal mesafenin ortadan kaltığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olduğu görüldü.

    Ankara'da asker uğurlamalarında, koronavirüs tedbirleri unutuldu İZLE

    POLİS UYARDI, KALABALIK DAĞILDI

    Terminalde ortaya çıkan görüntüler, yolcular, otobüs şoförleri ve AŞTİ çalışanlarının tepkisine neden oldu.

    Bunun üzerine terminale polis ekipleri sevk edildi.

    Polis, peronlarda gezip, megafonla anons yaparak tepkiye neden olan eğlenceleri sonlandırdı.

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    Ankara da asker uğurlayan aileler yine koronavirüsü unuttu #2

    Ankara da asker uğurlayan aileler yine koronavirüsü unuttu #3

    Ankara da asker uğurlayan aileler yine koronavirüsü unuttu #4

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