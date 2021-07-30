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- Ankara'da askeri birliği kundaklamaya çalışan şahıs tutuklandı
Ankara'da askeri birliği kundaklamaya çalışan şahıs tutuklandı
- Haber Merkezi
- 30.07.2021 - 17:17
- Güncelleme : 30.07.2021 - 18:03
Ankara Polatlı'da 2 gün önce Topçu ve Füze Okulu'ndaki tel örgülerin arkasından bahçedeki otları tutuşturarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki K.Y.Ü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilmişti.
Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesi'nin derhal müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürülmüştü.
SORGUYA ALINDI
Dün, kışla içindeki 6 ağaca zarar veren zanlı, sorgulanmak üzere Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenesinin ardından Polatlı Adliyesine çıkarıldı.
Polatlı'da kışlaya kundaklama girişimi VİDEO ARŞİV
KONUTU TERK ETMEME CEZASI VERİLDİ
Zanlı, savcılık tarafından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan K.Y.Ü. hakkında, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
DELİL YETERSİZ GÖRÜLDÜ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin, terör örgütü bağlantısına yönelik herhangi bir delil elde edilemediğini açıkladı.
İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla "konutu terk etmeme" kararına itiraz etti. Polatlı Sulh Ceza Hâkimliği itirazı kabul etti. Şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.