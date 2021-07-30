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    Ankara'da askeri birliği kundaklamaya çalışan şahıs tutuklandı

    Askeri birlikte yangın çıkararak sabotaj girişiminde bulunan şahıs, itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 18:03
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    Ankara'da askeri birliği kundaklamaya çalışan şahıs tutuklandı

    Ankara Polatlı'da 2 gün önce Topçu ve Füze Okulu'ndaki tel örgülerin arkasından bahçedeki otları tutuşturarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki K.Y.Ü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilmişti.

    Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesi'nin derhal müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürülmüştü.

    SORGUYA ALINDI

    Dün, kışla içindeki 6 ağaca zarar veren zanlı, sorgulanmak üzere Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenesinin ardından Polatlı Adliyesine çıkarıldı.

    Polatlı'da kışlaya kundaklama girişimi VİDEO ARŞİV

    Ankara da askeri birliği kundaklamaya çalışan şahıs tutuklandı #1

    KONUTU TERK ETMEME CEZASI VERİLDİ

    Zanlı, savcılık tarafından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan K.Y.Ü. hakkında, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

    Ankara da askeri birliği kundaklamaya çalışan şahıs tutuklandı #2

    DELİL YETERSİZ GÖRÜLDÜ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin, terör örgütü bağlantısına yönelik herhangi bir delil elde edilemediğini açıkladı.

    Ankara da askeri birliği kundaklamaya çalışan şahıs tutuklandı #3

    İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

    Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla "konutu terk etmeme" kararına itiraz etti. Polatlı Sulh Ceza Hâkimliği itirazı kabul etti. Şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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