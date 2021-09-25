760 bin metrekare üzerine kurulan AKM Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı tören ile 29 Ekim’de açılacak.

Ankara’da, 760 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi’nin yapımı tamamlandı.

Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu’nu bünyesinde bulunduran AKM Millet Bahçesi’nin açılış günü belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önemli bir yatırım. Çok örnek bir proje olacak, çok önemsiyoruz. Burasını Ankara'nın Central Park'ı yapacağız.” dediği AKM Millet Bahçesi'nin, 28 Ekim günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacağını açıkladı.

TARİH VE KÜLTÜRÜN YEŞİL İLE BULUŞTUĞU ALAN

Başkentin kuzeyinde Atatürk Orman Çiftliği'yle başlayan ve Ankara Hergelen Meydanı'na kadar planlanan çalışma, Ankara'da tarih ve kültürün yeşil ile buluştuğu bir alan olacak.

ÇİÇEK BAHÇELERİ VE BOSTANLAR BULUNACAK

AKM Millet Bahçesi içerisinde, Rengarenk çiçeklerin olduğu çiçek bahçesi, çeşit çeşit meyvelerin ve sebzelerin yetiştirileceği bostan da bulunacak.

Melike Hatun Camisi'ni de içine alan projenin devamında Hergelen Meydanı'nda yer alan tarihi binalar da restore edilecek. Bu şekilde koridor tamamlanmış olacak.

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi, 28 Ekim’de açılacak VİDEO



“İŞLEVSEL ALANLARLA ANKARALI HEMŞERİLERİMİZE HİZMET VERECEK”

AKM Millet Bahçesi’nin, başkente yakışır bir proje olacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Millet bahçemizde, içinde binlerce kitabı olan bir millet kıraathanesi olacak. Millet kıraathanemiz ile çocuklarımızın, yeşilin içinde, ağaçların, çiçeklerin kokusu, kuş sesleri eşliğinde ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri bir alan daha kazandırmış olacağız. Çocuklarımızın eğlenerek vakit geçirecekleri çocuk kulübümüz, tohum merkezimiz, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet park alanları bulunacak. 5 bin kişilik konferans salonu, sergilerin yapılacağı fuaye alanlarının olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi yapıyoruz. Cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, sağlık merkezi gibi zengin ve işlevsel alanlarla Ankaralı hemşerilerimize hizmet verecek.





“MODEL BİR PROJE OLACAK”

Millet bahçemizin bin 136 araçlık kapalı otoparkı olacak. Bir tramvay hattı, 6 tramvay durağı olacak. Vatandaşlarımız buraya gelip araçlarını park ettikten sonra bahçemizin içinde istedikleri noktaya tramvayla da çok rahat bir şekilde gidebilecekler. Çalışmamızda artık sona geldik. Projeyi tamamladığımızda dünyada bir benzeri daha olmayan çok kıymetli bir millet bahçesini ülkemize, Ankara’mıza kazandıracağız. Çok örnek, model bir proje olacak.





“TÖREN ALANINDA BAYRAMLARIMIZI YİNE HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ”

Atatürk Kültür Merkezi'nde illerimizin tanıtım günleri yapılıyordu. Şimdi bu günlerin daha sağlıklı ve iyi koşullarda organize edileceği, yöresel ürünlerin, organik ürünlerin pazarlanabileceği pazar yerleri yaptık. Şu an koronavirüs nedeniyle özel günlerimizi, bayramlarımızı kutlayamıyoruz. Millet bahçesinde açık alanda bulunan tören alanında bayramlarımızı yine hep birlikte kutlayacağız. TOKİ Başkanlığı'mızla Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu alanda yaptığımız millet bahçemizin açılışını Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ekim ayında, Cumhuriyet'imizin 98'inci yıl dönümünde büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz.”