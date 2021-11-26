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    Ankara'da avukat ve stajyerlere yönelik FETÖ operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığının 6 ilde başlattığı FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında avukatların da olduğu 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 26.11.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 09:32
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    Ankara'da avukat ve stajyerlere yönelik FETÖ operasyonu

    Güvenlik güçlerinin FETÖ'ye yönelik mücadelesi devam ediyor.

    FETÖ'nün hukuk yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada tespit edilen fişlemeler, ardışık aramalar, HTS kayıtları, aleyhteki ifade ve teşhisler doğrultusunda şüpheliler belirlendi.

    36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Bu doğrultuda 12'si avukat ve avukat stajyeri 36 zanlının gözaltına alınması için Ankara merkezli 6 ilde operasyon kararı alındı.

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülüyor.

    Ankara da avukat ve stajyerlere yönelik FETÖ operasyonu #1

     

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