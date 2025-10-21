Ankara'da barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor

- Ankara'da su krizi sürüyor, baraj doluluk oranları yüzde 3,5 olup kritik seviyede.
- Planlı su kesintileri başladı ve vatandaşlar bidonlarla su taşımak zorunda kalıyor.
- Mansur Yavaş, su krizine rağmen etkinliklerde yer almaya devam ediyor.
Ankara'da su krizi sürüyor.
Göreve geldiği günden bu yana Ankara'nın ulaşımı ve altyapısıyla ilgilenmeyen Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde vatandaşlar, uzun su kuyruklarında bekledi.
Bu durumun geçtiğimiz hafta sona erdiği açıklanmıştı ancak barajlardaki durum aksini söylüyor...
ANKARA'DA BARAJLARDA SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR
Ankara'da baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi endişe yaratıyor. Ankara’daki baraj doluluk oranları, yüzde 3,5 olarak ölçüldü.
Planlı su kesintilerinin başladığı Ankara'da, bazı mezarlıklardaki su hayratlarının dahi kapatıldığı gündeme geldi.
VATANDAŞLAR YENİDEN SU KUYRUĞUNDA BEKLEYEBİLİR
Ankara'da barajlarda su seviyesinin düşmesi, planlı kesintileri de getiriyor.
Planlı kesintiler ise ellerinde bidonlarla vatandaşları su tankerlerinden su taşımak zorunda bırakıyor.
MANSUR YAVAŞ, ÖZGÜR ÖZEL'LE AÇILIŞTA ŞARKI SÖYLÜYOR
Ankara'da su krizi baş gösterirken Mansur Yavaş ise Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu ile birlikte şarkı söyledi.
Çankaya Belediyesi'nin Atatürk Sanat Merkezi’nin açılışında Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Müsavat Dervişoğlu, sanatçı Zülfü Livaneli ile birlikte “Yiğidim aslanım” şarkısını birlikte söyledi.