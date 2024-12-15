Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye'nin kronik sorunu olan başıboş sokak köpekleri, vatandaşlara zarar vermeye başladı.

Birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan başıboş sokak köpekleriyle ilgili yasa ise geçtiğimiz aylarda Meclis'ten geçti.

Sokaklarda tehlike saçan başıboş köpeklerin barınaklara alınması gerekiyordu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde ise barınaklara alınan köpekler, yeniden sokağa salındı.

TEK TEK KÖPEKLERİ ÇIKARIP SOKAKLARA BIRAKTILAR

Mamak'ta bir barınağın önüne gelen grup, başıboş sokak köpeklerini tek tek içeriden çıkarmaya başladı. Köpekleri kucaklarına alan grup, akabinde ise yeniden sokaklara bıraktı.

Grubun hayvanları sokaklara bırakmak üzere barınağa lüks araçlarıyla geldiği görüldü.

Sosyal medya üzerinden defalarca paylaşılan videoya tepki yağdı.

JANDARMA MÜDAHALE ETMEDİ

Başıboş sokak köpeklerinin barınaktan alındığı sırada bölgede olan jandarma ekiplerinin herhangi bir müdahalede bulunmaması, sadece izlemesi de dikkati çekti.