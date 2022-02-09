- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ankara'da başıboş köpek saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı
- İHA
- 09.02.2022 - 09:01
- Güncelleme : 09.02.2022 - 09:19
Geçtiğimiz aylarda birçok ilde yaşanan başıboş köpek sorunu, hayati tehlikelere sebep oldu.
En son geçtiğimiz ay Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye'nin ağır yaralanması, bardağı taşıran son damla oldu.
BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU BİR TÜRLÜ SON BULMADI
Başıboş köpek sorununa bir yenisi daha eklendi.
Son olarak Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesi'nde akşam vakti evine dönen T.E. isimli şahıs, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
T.E.'nin köpeklerle mücadele ettiğini gören mahalleli ise olaya müdahale etmeye çalıştı.
Mahalle sakinleri köpekleri güçlükle uzaklaştırırken, yaşanan dehşet dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
VATANDAŞLAR ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE TEPKİLİ
Yaralı T.E. ise mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin T.E.yi bacaklarından ısırarak yaraladığı görüldü.
Mahalle sakinleri, önlem almayan Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.