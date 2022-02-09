Euro
15.54
0.30%
Dolar
13.60
0.31%
Altın
799.23
0.31%
Borsa
2007
0.48%
Bitcoin
595.754
-2.70%
BTXN Coin
31.97
-5.13%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Ankara'da başıboş köpek saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı

    Çankaya ilçesinde evine giderken yürüyen bir şahıs, köpek sürüsünün ortasında kaldı. Dakikalar boyunca köpeklerin saldırısıyla mücadele eden şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da başıboş köpek saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı

    Geçtiğimiz aylarda birçok ilde yaşanan başıboş köpek sorunu, hayati tehlikelere sebep oldu.

    En son geçtiğimiz ay Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye'nin ağır yaralanması, bardağı taşıran son damla oldu.

    BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU BİR TÜRLÜ SON BULMADI

    Başıboş köpek sorununa bir yenisi daha eklendi.

    Son olarak Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesi'nde akşam vakti evine dönen T.E. isimli şahıs, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

    MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI

    T.E.'nin köpeklerle mücadele ettiğini gören mahalleli ise olaya müdahale etmeye çalıştı.

    Mahalle sakinleri köpekleri güçlükle uzaklaştırırken, yaşanan dehşet dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    VATANDAŞLAR ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE TEPKİLİ

    Yaralı T.E. ise mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin T.E.yi bacaklarından ısırarak yaraladığı görüldü.

    Mahalle sakinleri, önlem almayan Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

    Ankara da başıboş köpek saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı #1

    Ankara da başıboş köpek saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı #2

    Ankara da başıboş köpek saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı #3


    Görüş Bildir