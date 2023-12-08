Ankara'da başıboş köpek saldırısında ağır yaralanan çocuğun babası konuştu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan küçük çocuğun babası yaşadıkları duruma isyan etti. Baba Halil Yılmaz, "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler" ifadelerini kullandı.

AA

Bitmeyen ve gün geçtikçe daha da büyüyen sorun: Başıboş sokak köpekleri...

Yetkililerin bir türlü çözüm bulamaması nedeniyle sokaklar vatandaşlar için güvensiz hale geldi.

Hal böyle olunca sürekli başıboş sokak köpekleri yüzünden yaralanmalar hatta ölümler meydana geliyor.

Bu durumun son örneği ise Ankara'da yaşandı.

Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi T.Y, Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktı.

Küçük çocuğa başıboş köpekler saldırdı: Durumu kritik

Kafkas Ortaokulunun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan T.Y. ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşların taş ve sopayla müdahale ederek köpeklerin saldırısından kurtardığı çocuk, ambulansla Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olması nedeniyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir babanın isyanı...

Yaşanan facianın ardından 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz isyan etti.

Hastanede çocuğunun tedavisinin tamamlanmasını bekleyen Halil Yılmaz, işe gittiği sırada okul müdürünün kendisini aradığını, çocuğunun köpek saldırısı sonucu yaralandığını ve acilen hastaneye gelmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

"Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok"

Hacettepe Hastanesi'ne gitmesinin ardından çocuğunun durumunu gördüğünü ifade eden Yılmaz, yetkililere seslenerek "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Bir hayvanın canı, insan canından daha mı önemli." dedi.

Sahipsiz köpeklere yönelik önlem alınmasını isteyen Yılmaz, çocuğunun makineye bağlı yaşadığını, bu saldırıların herkesin başına gelebileceğini belirtti.

"Bugün benim evladımın yarın sizin evladınızın başına gelir"

Yetkililerden soruna çözüm bulmasını isteyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün benim evladımın yarın sizin evladınızın başına gelir. Bu durmaz. Geçenlerde sabah işe gidiyordum. Sabah 3 tane çocuğa saldırdılar. Sabah o saatte okula mı gidilir? Bana bile saldırdılar. Ürperdim. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)