Tüm şartlar sağlanmasına rağmen Türkiye başıboş sokak köpeği teröründen kurtulamıyor.
2024'ün Temmuz ayında TBMM'de Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi, fakat yasayı uygulayan yok...
BELEDİYELER YASAYI GÖRMEZDEN GELİYOR
Sokak köpeklerinin toplatılması, rehabilite edilmesi, rehabilite olmayanların uyutulması ve köpeklerin sahiplendirilmesini emreden yasayı belediyeler görmezden geliyor.
Belediye başkanına ve yöneticilerine hapis, evcil köpeklerini sokağa atanlara para cezası öngören yasa uygulanmadıkça sokakta köpek saldırıları artarak devam ediyor.
YENİMAHALLE'Yİ MESKEN TUTAN SOKAK KÖPEKELRİ
Son vaka Ankara'da yaşandı.
Yenimahalle ilçesini mesken tutan başıboş sokak köpekleri, caddeden geçenleri adeta geçtiklerine pişman ediyor.
Sürü halindeki köpeklerin saldırılarından ikisi, çevredeki apartman sakinleri tarafından görüntülendi.
DAKİKALARCA MÜCADELE ETTİLER
Görüntülerde talihsiz Ankaralılardan biri verdiği mücadele ile yara almadan kurtulurken, diğeri ısırıklardan kurtulamadı.
Neyse ki vahşi köpeklerle dakikalarca boğuşan 2 kişi de ciddi yara almadan saldırıdan kurtuldu.
Olaya ilişkin görüntüler ise sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar temmuz ayında çıkan yasanın uygulanmamasına tepki gösterdi.
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