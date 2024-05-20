Ankara'da başörtülü hakimi reddeden avukat hakkında soruşturma başlatıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri süren avukat hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" suçlarından soruşturma başlattı.

AA

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Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar Ufuk A. ve Serdar B., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

"Laikliğe aykırı"

Sanık Serdar B.'nin avukatı Alperen D., mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu ifade edip, reddi hakim talebinde bulundu.

Duruşmayı 2 Temmuz'a erteleyen mahkeme heyetinin, avukatın beyanına ilişkin Ankara 1 No'lu Baro'ya şikayette bulunduğu öğrenildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 14 Mayıs'ta görülen duruşmada tutuklu sanığın avukatı Alperen D'nin duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mahkemenin suç duyurusu dilekçesinde, 5261 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hakimin davaya bakamayacağı haller ve reddihakim sebeplerinin belirtildiği ve yürürlükteki kılık kıyafet yönetmeliğinde kamu kurumlarında başörtüsü yasağına dair yasal bir düzenleme bulunmadığı anımsatıldı.

Hakimin başörtülü olmasının davaya bakamayacağı haller kapsamında sayılmadığı gibi hadisenin yaşandığı dava dosyasının uyuşturucu ticaretine yönelik olduğu belirtilen dilekçede, dosya kapsamında sanıkların dini inanç yapılarına ilişkin hiçbir bilgi ve belge bulunmadığı ve duruşmada bu yönde araştırma, soruşturma yapılmadığı kaydedildi.

"Din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durumdur"

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

Duruşmaya katılan avukat Alperen D'nin hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek hakiminreddi veya çekilmesini gerektirecek başka hiçbir sebep ileri sürmeden inançların bir gereği olarak başörtüsü takan mahkeme başkanının ve üye hakimin 'dini simge' ile duruşmaya çıktıklarından bahisle redlerini talep etmesi, Anayasa ile teminat altına alınan din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durumdur. Avukat Alperen D'nin duruşma salonunda, duruşma esnasında pek çok kişinin önünde mahkeme başkanı ve üye hakim nezdinde inancın bir gereği ve yansıması olarak başörtüsü takan tüm kadınlara karşı gerçekleştirdiği bu hareketi kabul etmek ve sindirmek mümkün değildir. Bu davranışa göz yummanın veya görmezden gelmenin benzer davranışlarla karşılaşılmasının önünü açması muhtemeldir.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Alperen D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, reddihakim konusunda sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Tunç, "Son 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde takınılan bu tavır asla kabul edilemez. Yaşanan üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Eski Türkiye kafası"

Mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddihakim talebinde bulunulmasını "eski Türkiye kafası" olarak niteleyen Tunç, "Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasbeden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)