Ankara'da bedava bardak izdihamı: Birbirlerini ezdiler Başkentte Altındağ ilçesinde bir mağazanın açılışında verilen bedava bardak izdihama neden oldu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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İHA

Son dönemlerde sosyal medyada mağaza açılışı ya da indirim günlerinde çekilen videolar gündem oluyor.

Telefon, halı, tencere indirimleri vatandaşları adeta hırslandırıyor.

Öyle ki indirim haberini günler öncesinden öğrenenler, sabahın erken saatlerde kuyruğa dahi giriyor.

Yine izdiham

Bedava ve ucuzluk yine izdihama sebep oldu...

Sık sık gündem olan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Bu kez görüntüler Ankara'dan.

Bedava bardak dağıttılar

Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bir mağaza açılışı dolayısıyla bedava bardak dağıttı.

Bedava bardağı duyan vatandaşlar ise bölgeye akın etti.

Birbirlerini ezdiler

Bir kamyonetten dağıtılan bardakları alabilmek için toplanan vatandaşlar adeta birbirini ezdi.

Kameralara yansıdı

Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)