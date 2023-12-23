Son dönemlerde sosyal medyada mağaza açılışı ya da indirim günlerinde çekilen videolar gündem oluyor.
Telefon, halı, tencere indirimleri vatandaşları adeta hırslandırıyor.
Öyle ki indirim haberini günler öncesinden öğrenenler, sabahın erken saatlerde kuyruğa dahi giriyor.
Yine izdiham
Bedava ve ucuzluk yine izdihama sebep oldu...
Sık sık gündem olan görüntülere bir yenisi daha eklendi.
Bu kez görüntüler Ankara'dan.
Bedava bardak dağıttılar
Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bir mağaza açılışı dolayısıyla bedava bardak dağıttı.
Bedava bardağı duyan vatandaşlar ise bölgeye akın etti.
Birbirlerini ezdiler
Bir kamyonetten dağıtılan bardakları alabilmek için toplanan vatandaşlar adeta birbirini ezdi.
Kameralara yansıdı
Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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