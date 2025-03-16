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Haber Merkezi

Başıboş sokak köpekleri, tehlikeye saçmaya devam ediyor.

Birçok vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerin belediyeler tarafından toplatılması gerekiyor.

Ancak bazı vatandaşlar, sokak köpeklerini beslemeye devam ediyor ve toplatılmalarına da karşı çıkıyor.

Bu kez ise Ankara'da bir olay yaşandı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERİ BESLERKEN KAYDA ALDILAR

Ankara'da köpekleri besleyen bir grup, köpeklerin bir anda saldırması sonucu ne yapacağını şaşırdı.

Paniğe kapılan kadın, videoyu çeken kişiye "Videoyu kes" işareti yaparken; "Oyun yapıyorlar" diyerek yaşanan olaya da kılıf uydurmaya çalıştı.

KÖPEKLERİN SALDIRGANLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Video sırasında konuşan şahıs, "Arkadaşlar; yasaydı, kanundu, belediyeydi derken sokaklardaki hayvanları beslemeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Bu hayvanlar siz olmazsanız ne yerler ne içerler?

Havaların ısınmasında bu canların susuz kaldığını gösteriyor. Su koymayı da ihmal etmeyin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz arkadaşlar." dedi.

O sırada video çeken kişinin, saldırganlaşan köpekleri görünce "Ooo" demesi de dikkati çekti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERİ VETERİNER HEKİM PAYLAŞTI

Skandal görüntüleri paylaşan Veteriner Hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, Ankara Valiliği’ne çağrı yaptı: