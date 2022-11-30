Ankara'da bir haftada 2 çocuk sokak köpeği saldırısına uğradı

Aynı bölgede bir hafta içerisinde okuldan çıkan iki çocuk başıboş köpek saldırısına uğrayarak yaralandı.

Başıboş sokak köpekleri can almaya devam ediyor.

Sokak köpeklerinin vatandaşların hem canına hem malına verdiği zararlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Bir yeni vaka da Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Yaşanan saldırıyı Mamak Belediyesi duyurdu.

Köpek saldırısına uğradı

Mamak Demokrasi Ortaokuluna giden bir öğrencinin, okul çıkışı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpek saldırısından kaçmaya çalışan çocuğa servis aracının çarparak yaralandı.

Kolunda kırık var

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğua Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan çocuğun, kolunda kırıklar oluşan öğrencinin tedavisi devam ediyor.

9 yaşındaki çocuğun eline dikiş atıldı

Öte yandan geçen hafta sonu basketbol kursu için Altınevler Mahallesi'ndeki Altınevler Gençlik Merkezi'ne giden 9 yaşındaki çocuğa da sahipsiz köpeklerin saldırdığı belirtildi.

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan ve hastaneye kaldırılan çocuğun eline dikiş atıldığı ifade edildi.