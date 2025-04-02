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AA

CHP'nin Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemek için başlattığı boykot furyası, beklenen etkiyi yaratmadı.

24 Mart'ta Özgür Özel, iktidara yakın olan markalara yönelik boykot çağrısında bulundu.

Boykot çağrısı 2 Nisan'da bir adım daha öteye taşınmış ve halktan 2 Nisan'da hiçbir yerden alışveriş yapmamaları talep edilmişti.

MARKETLERDE YOĞUNLUK AZALMADI

CHP'nin bu çağrısına vatandaşlar ilgi göstermedi.

Marketlerde alışveriş yoğunluğu olağan seyrinde devam ederken, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talebin sürdüğü görüldü.

Boykot çağrısına destek vermeyen Yusuf Akkaya, boykotun Türkiye için iyi olmadığını ve bunu tasvip etmediğini dile getirdi.

"ÜLKEMİZİN KENDİ DEĞERLERİNİ YOK EDİYORLAR"

Akkaya, "Eşimle bunu konuşuyorduk, biz de özellikle alışverişe gidelim, bunların boykotunu boykot edelim. Biz tasvip etmiyoruz, yanlış şeyler yapıyorlar.

Ülkemizin kendi değerlerini yok ediyorlar. Burada sonuçta insanlarımız çalışıyor, ekmek kapısı. Bilinçli vatandaşlar buna katılmamalı yani o parti bu parti değil, memleketimizin değerleri, iş imkanları sonuçta." dedi.

"İNSANLAR SİYASETTEN ZİYADE EKMEK PARASI PEŞİNDE"

Ayşe Akkaya da boykotu kınadığını belirterek, bugün özellikle alışverişe geldiklerini kaydetti.

Murat Çolak ise bütçesine uygun kampanyaları değerlendirdiğini anlatarak, "Bunun muhalefetle veya iktidarla hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum çünkü insanlar siyasetten ziyade ekmek parası peşindeler. Çalışsınlar, paralarını kazansınlar, nereden işlerine gelirse oradan alışveriş yapmalarının gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Boykot çağrılarına kulak asmadığını aktaran Çolak, "Nereden şartlar işime geliyorsa orada alışveriş yapıyorum. Burası da benim için uygun, ona göre alışverişimi yapıyorum." ifadesini kullandı.

"DEVLETİMİZ HER KONUDA BİZE DESTEK VERİYOR"

Ankara'da fırın işletmecisi olan Ayhan Özer de boykot çağrısının kendilerini etkilemediğini belirterek, tüketicilerin alışveriş yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Özer, "Devletimiz her konuda bize destek veriyor. Boykot kelimeleri biz esnafı üzüyor. Vatandaşları da bizi de tedirgin ediyor." şeklinde konuştu.

Market sahibi Mahmut Çalık ise boykot sonrası satışlarında herhangi bir değişiklik olmadığını, vatandaşların gelmeye devam ettiğini kaydetti.