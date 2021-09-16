Ankara'da bu yıl 12 hamile koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, bu yıl Ankara'da 12 gebe kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, Başkent'te Kovid-19 vakalarının seyri ve aşılama çalışmaları hakkında gazetecilere bilgilendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

Ankara'nın aşılama konusunda ilk süreçlerden itibaren Türkiye ortalamasının üzerinde oranları yakaladığına dikkati çeken Akelma, şu an hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra organize sanayi bölgeleri, vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlar, Esenboğa Havalimanı, AŞTİ ve Yüksek Hızlı Tren Garı gibi yerler ile yatağa bağımlı hastalar açısından evde aşılama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü anlattı.

Akelma, "Şu anda 18 yaş ve üzerindeki aşılama oranımız tek dozda yüzde 87, iki dozda ise yüzde 70. Bu rakamlar bizim için çok umut verici. Bu rakamlardan şunu anlıyoruz; Ankara'daki vatandaşlarımızın aşı konusunda tereddütleri yok, aşı olmak noktasında istekleri var." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci doz aşılamada yüzde 80 oranının üzerine çıkılmasının önemine işaret eden Akelma, Başkent'te 18 yaş ve üzeri aşılamada yüzde 100 oranını hedeflediklerini vurguladı.

"15-30 YAŞ GRUBUNDA ŞU AN AŞILAMA ORANIMIZ İLK DOZDA YÜZDE 66"

Bir soru üzerine, Ankara'da çocuk ve gençler arasındaki aşılanma oranlarını da paylaşan Akelma, "15-30 yaş grubunda şu an aşılama oranımız ilk dozda yüzde 66 ve bu oran artıyor. 12-15 yaş arasındakilerde de aşılama artıyor ancak henüz tabii ki bu oranların altındayız." dedi.

Doç. Dr. Akelma, aşılanma oranı en yüksek grubun 60 yaş ve üstündekiler olduğunu belirterek, "60 yaş ve üstündekiler için aşılanma oranlarımız, yüzde 90-95'in üstünde. 30 yaşın altında ise aşılama düşüyor ama burada da artışı görmeye başladık. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte arttı. Üniversiteler açılınca da muhtemelen aşılama oranımız artacak. Yaş büyüdükçe aşılama oranı artıyor, düştükçe azalıyor." diye konuştu.

"GÜNLÜK 140 BİN AŞI YAPABİLİRİZ"

Birçok alanda yapılan aşılama faaliyetleri ile vatandaşların kolayca aşıya erişebildiğine dikkati çeken Akelma, "Mevcut aşı potansiyeli olarak günlük 140 bin civarında aşı yapabiliriz. Şu an bu potansiyelin yaklaşık 30-40 binini kullanıyoruz yani yüzde 30-40'ını bile değil." açıklamasında bulundu.

Akelma, aynı zamanda bir "üniversite şehri" olan Ankara'ya farklı illerden öğrencilerin eğitimleri için gelmeye başlayacağına işaret ederek gençlere "önce aşıya sonra kampüse" çağrısıyla aşılarını tamamlama ricasında bulundu.

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"VAKA SAYILARIMIZ SON 4 HAFTADIR DALGALANIYOR"

İl Sağlık Müdürü Akelma, Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Ankara'da bir ay öncesine göre, vaka sayılarımızda bir artış oldu. Son 4 haftadır vaka sayılarımız dalgalanıyor. Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayımız 150 ila 240 arasında değişiyor. En son geçen haftaki sayımız 242'ydi, bir önceki haftaya göre bir artış söz konusu.

Fakat genel anlamda gördüğümüz, yeni vakalar şu haliyle belli bir plato çizdi. Okullar ve önümüzdeki günlerde üniversitelerin açılmasıyla birlikte insan hareketliliğinin artmasından kaynaklı bir miktar daha vaka sayılarında artış olabileceğini öngörüyoruz. Bunu hiç arzu etmeyiz ama o artıştan sonraki durum bizim önümüzü daha iyi görmemizi sağlayacak."

Kovid-19 vakalarına yönelik 25 ilçede aktif filyasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Akelma, "Kovid çağrı merkezimiz aracılığıyla vatandaşlarımız bize ulaşıyorlar. Ankara'da çağrı merkezimiz günlük 5 bin çağrıyı yanıtlıyor. Bu çağrıların hepsi tedavi amacıyla olmuyor; aşıyla, karantina süreciyle ilgili sorular da oluyor." dedi.

"HASTANEYE YATIŞ ORANLARINDA KONTROLLÜ BİR ARTIŞ VAR"

Doç. Dr. Akelma, hastanelerin durumuna ilişkin, "Son bir ay içerisinde vakalarımız belli bir plato çizse de hastanelerdeki yatış oranlarımızda aşırı değil ama kontrollü bir artış var. Hastanelerde, yoğun bakımlarda artışlar söz konusu. Buralarda ihtiyaç oldukça hastanelerimizde kontrollü bir şekilde Kovid-19 kapasitelerini artırıyoruz. Şu anda servise yatış, yoğun bakım bekleyen hastalarımızla ilgili hiçbir sorunumuz yok." diye konuştu.

"YOĞUN BAKIMLARDAKİ DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 70"

Ankara'da hastane servislerinin genel doluluk oranının yüzde 55 olduğunu belirten Akelma, "Kovid-19 servislerimiz sabit değil. Bunları ihtiyaca göre azaltıyoruz veya artırıyoruz. Şu anda orada doluluk oranı yüzde 60." bilgisini paylaştı.

Doç. Dr. Akelma, "Genel anlamda yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranımız yüzde 70. Yoğun bakımlarımızı Kovid-19'a ayırırken ihtiyaca bakıyoruz." dedi.

Hem Kovid-19 hem de diğer hastalıklar sebebiyle yoğun bakım ihtiyacı olanlara yönelik gerekli planlamaların yapıldığını dile getiren Akelma, şu anda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını vurguladı.

ANKARA'DA 12 GEBE KORONA NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Akelma, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebelerin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"2021 yılında Ankara'da 12 tane gebe yani gebelik döneminde veya doğumdan sonraki 42 gün içinde olan kişi, Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı hayatını kaybetti. Bu gebelerden 5'i Ankara'da, 7'si Ankara dışında ikamet eden ve bize sevkle gelen gebelerden oluşuyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla gebelerin bir kısmında aşı tereddüdü, kararsızlığı var. Gebe olup Kovid-19'a bağlı hayatını kaybeden 12 kişinin hepsi aşısızlardan oluşuyor."





"GEBELERİN AŞILANMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL YOK"

Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "Tüm hamileler mutlaka aşı olsunlar. Ağır tabloyla karşılaşmak istemiyoruz. Gebelerin aşılanmasının önünde herhangi bir engel yok. Elimizde yeterince bilimsel veri var. Aşıyla ilgili tereddütlerini bir an önce sonlandırıp karar versinler. Onları da aşıya bekliyoruz." dedi.

Gebelerin genellikle "Bebeğe zararı olabilir" endişesiyle aşı yaptırmadıklarının hatırlatılması üzerine Akelma, "Gebelerin aşı olmasının bebeğine herhangi bir zararı yok. Tam tersine gebelerde, aşı olduklarında ortaya çıkan antikorlar, bazılarında plasenta aracılığıyla bebeğe de geçip bebek için koruyucu dahi olabilir. Yani faydalı olur." bilgisini paylaştı.

Akelma, tüm gruplarda olduğu gibi gebeler için de aşının gönüllülük esasına göre yapıldığının altını çizerek bu kapsamda Kovid-19'la mücadelede aşının öneminin herkes tarafından anlaşılması için çalıştıklarını aktardı.