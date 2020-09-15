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- Ankara'da ByLock operasyonu: 12 gözaltı kararı
Ankara'da ByLock operasyonu: 12 gözaltı kararı
FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- AA
- 15.09.2020 - 09:12
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; yapılan HTS analiz çalışmaları sonucu 8'i aktif, 4'ü ihraç, toplam 12 öğretmenin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edildi.
12 GÖZALTI KARARI
Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.