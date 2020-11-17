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    Ankara'da ByLock operasyonu: 22 gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
    • AA
    • 17.11.2020 - 09:37
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 10:11
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    Ankara'da ByLock operasyonu: 22 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    OPERASYON BAŞLATILDI

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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