Ankara'da caddeleri sel bastı

Ankara'da etkili olan sağanak yağmur tüm şehri felç etti. Yağış nedeniyle Mamak’ta caddeler su altında kalırken, araçlar meydana gelen selle birlikte sürüklendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.

Ayrıca Başkent'ten yansıyan görüntülerde, caddelerin sular altında kaldığı görüldü.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Sel nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücüler ilerlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Sokaklar ve caddelerin suya gömüldüğü yerlerde ise araçlar sele teslim olarak sürüklendi.

Ankara'yı sel bastı, araçlar yolda kaldı

VATANDAŞLAR ZORLUKLA İLERLEDİ

Altındağ ilçesinde ise sel olmamasına rağmen hava koşulları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bir kadının yağmura karşı güçlükle yürümeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.

ETKİSİNİ DEVAM ETTİRECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre sağanak yağış, Ankara ve çevresinde etkisini sürdürecek.

Ankara'da caddeleri sel batı - FOTO GALERİ

VALİ ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Öte yandan Vali Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, gün içerisinde kısa süreli etkili olan sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

İlk gelen bilgilere göre can kaybı olmadığını, bölgedeki yağmur sularının da çekildiğini ifade eden Şahin, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Ufak tefek su baskınları var. Sel sularının sürüklediği birkaç araçta hasar var. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.