- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ankara'da caddeleri sel bastı
Ankara'da caddeleri sel bastı
- DHA
- 09.06.2021 - 15:57
- Güncelleme : 09.06.2021 - 16:59
Ankara'nın Mamak ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.
Ayrıca Başkent'ten yansıyan görüntülerde, caddelerin sular altında kaldığı görüldü.
ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
Sel nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücüler ilerlemeye çalışsa da başarılı olamadı.
Sokaklar ve caddelerin suya gömüldüğü yerlerde ise araçlar sele teslim olarak sürüklendi.
Ankara'yı sel bastı, araçlar yolda kaldı
VATANDAŞLAR ZORLUKLA İLERLEDİ
Altındağ ilçesinde ise sel olmamasına rağmen hava koşulları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Bir kadının yağmura karşı güçlükle yürümeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.
ETKİSİNİ DEVAM ETTİRECEK
Meteoroloji'nin tahminlerine göre sağanak yağış, Ankara ve çevresinde etkisini sürdürecek.
Ankara'da caddeleri sel batı - FOTO GALERİ
VALİ ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Öte yandan Vali Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, gün içerisinde kısa süreli etkili olan sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.
İlk gelen bilgilere göre can kaybı olmadığını, bölgedeki yağmur sularının da çekildiğini ifade eden Şahin, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Ufak tefek su baskınları var. Sel sularının sürüklediği birkaç araçta hasar var. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.