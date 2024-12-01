İHA
Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde 16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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