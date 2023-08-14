Ankara'da camide yapılan çekimde dini değerlere saygısızlık: Dinle şaka olmaz ama sanat olur Bilal Kısa ve gerçek ismi belli olmayan bir modelin Kocatepe Camii'nde çektiği görüntülerde kıyafet ve pozlarla dini değerler tepkiye sebep oldu. Çekimi yapan yönetmen ise "Dinle şaka olmaz ama sanat ya sıkıntı yok" şu ifadelere cevap verdi.

ensonhaber.com Ankara'nın en büyük camisi olarak bilinen Kocatepe Camii, ibadet eden milyonlarca vatandaşa kapılarını açıyor. Öte yandan sosyal medyada camide çekilen görüntülerle bir skandala imza atıldı. Bilal Kısa isimli yönetmen ve gerçek adı bilinmeyen bir model, Kocatepe Camii'nde çektiği görüntülerle dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi. "Zıtların büyüsü" Camide verilerek dini değerleri ayaklar altına alınan görüntüler 'zıtların büyüsü' ifadesiyle sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden İngilizce olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tespih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor. "Dinle şaka olmaz ama sanat ya sıkıntı yok" Öte yandan sosyal medyadan binlerce tepkinin yağdığı görüntülere yönetmen Bilal Kısa, şu ifadelere yer verdi: Dinle şaka olmaz ama sanat ya sıkıntı yok.