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    Ankara'da CHP'li vekiller baro eylemine bank taşıdılar

    Ankara'da CHP'li vekiller baro eylemine bank taşıdılar

    Çankaya Belediyesi'nin, TBMM önünde bekleyen baro başkanlarına oturmaları için gönderdiği bankları, polisler engelleyince CHP'li vekiller taşıdılar.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 05:10
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    Ankara'da CHP'li vekiller baro eylemine bank taşıdılar #1

    Baroların Ankara'daki eylemleri sürüyor. Çankaya Belediyesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde oturmaları için gönderdikleri bankları polis ekipleri almak istemeyince CHP'li vekiller araya girdi.

    CHP'Lİ VEKİLLER TAŞIDI

    Araya giren vekiller, polisin bankları getiren aracı durdumasına tepki gösterdi. CHP'li vekiller, bankları taşıyarak baro başkanlarının yanına getirdi.

    Bankları taşıyan isimler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Milletvekili Ali Şeker oldu.

    Olaya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Baro başkanları AKP tarafından savunmayı susturmaya yönelik hazırlanan yasa teklifi komisyonda görüşülürken meclise alınmıyor.

    Baro Başkanlarına Çankaya Belediyemiz tarafından gönderilen banklar polis tarafından engellenince bankları polis barikatından alıp, başkanlara ulaştırdık" dedi.

    Ankara'da CHP'li vekiller baro eylemine bank taşıdılar VİDEO

    Ankara'da CHP'li vekiller baro eylemine bank taşıdılar #2

    Ankara'da CHP'li vekiller baro eylemine bank taşıdılar #3

    Ankara'da CHP'li vekiller baro eylemine bank taşıdılar #4

    Ankara'da CHP'li vekiller baro eylemine bank taşıdılar #5

    Ankara'da CHP'li vekiller baro eylemine bank taşıdılar #6

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