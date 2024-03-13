Ankara'da çocuklar başıboş köpekler yüzünden okula korkuyla gidiyor Aynı bölgedeki 3 okulda eğitim gören 1500 öğrenci, yakındaki boş arazide beslenen sokak köpekleri nedeniyle korkuyla okula gidip geliyor. Bazı öğrencilere okul yolunda velileri eşlik ederken Yusuf Talha Fidan, köpeklerin saldırısı sonucu hafif yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Sokak köpekleri, Türkiye gündeminin en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Hemen her gün yaşanan köpek saldırıları, 7'den 70'e kadar birçok vatandaşa zarar veriyor.

Ölümlere ve ciddi yaralanmalara da yol açan sokak köpekleri bu kez de Başkent'te vatandaşları tedirgin ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi Yıldıztepe Caddesi'nde Piri Reis Anadolu Lisesi, Şehit Serhat Öztürk Ortaokulu ve Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nun bulunduğu bölgedeki boş arazide, sokak köpekleri besleniyor.

Çocuklar okula korkuyla gidip geliyor: Bir öğrenciye saldırdılar

Okullarda eğitim gören öğrenciler, köpekler nedeniyle okula korkuyla gidip geliyor.

Öğrencilerden bazılarına okul yolunda velileri eşlik ederken, okul çıkışı evine doğru yürüyen lise öğrencisi Yusuf Talha Fidan'a ise köpekler saldırdı.

Fidan, çevredekilerin müdahalesiyle etrafını saran köpeklerin saldırısını hafif sıyrıklarla atlattı.

Babası Hasan Fidan, metruk alanda beslenen köpeklerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Hemen yanında okul var, önünde park var. İnsanlar evinden dışarıya çıkamıyor, çocuklar markete gidemiyor." dedi.

"Zaman zaman insanların üzerine yürüdüklerini biliyorum ki burada müdür yardımcısını ısırdığını da biliyorum"

Piri Reis Anadolu Lisesi'nde, oğlu eğitim gören Fatih Özyalçın (43), daha önce kendisinin ve okul müdür yardımcısının da bölgedeki köpekler tarafından ısırıldığını belirterek, "Bu metruk alanda nereden baksanız 15-20 köpek var. Zaman zaman insanların üzerine yürüdüklerini biliyorum ki burada müdür yardımcısını ısırdığını da biliyorum. Tartışmalar oldu, belediyeye haber verdiler ama yapı sahibi sokak köpeklerini sahiplendiği için bir şey de yapılamıyor. Bir çözüm bulunması gerekiyor. Köpeklerin en azından bir şekilde barınaklara alınması gerekiyor. Çünkü burada başıboş şekilde dolaşıyorlar. Hatta ben köpekler ısırmasın, insanlara zarar vermesin diye hayvanlara bazen ekmek getiriyorum." ifadelerini kullandı.

"Rehabilitasyon işlemleri yapıldı"

Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şikayete konu bölgede inceleme yapıldığı belirtilerek, "Köpeklerin rehabilitasyon işlemlerinin (kısırlaştırma, aşılama, kulak küpesi ile numaralama) tarafımızca yapıldığı görülmüş olup, küpeli köpeklerin toplanması yasal yetkimiz dışında kalmaktadır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sokak hayvanlarının bulundukları yerden başka bir yere nakledilmesine yetkimiz bulunmamaktadır. Bahse konu başvuruda belirtilen adreste yer alan köpek kulübeleri de yazımız ekinde yer alan ve sahipsiz hayvan edinme formu ile sokak köpeklerini sahiplenen şahıs tarafından köpeklere bakıldığı tespit edilmiştir. Başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarımız ilçe belediyelerine verilen yetkiler çerçevesinde yapılmaktadır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre; belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi gibi işlemlerin tamamlanmasından sonra alındıkları ortama geri bırakılmasıyla yükümlü oldukları belirtilmektedir." denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)