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Haber Merkezi

Türkiye'de siyasi arena bir hayli hareketli...

Her gün yeni gelişmelere gebeyken, geçtiğimiz dakikalarda ise önemli bir son dakika daha gündeme geldi.

Uzun zamandır Ankara kulislerinde konuşulan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, bugün gerçekleşecek.

ANKARA'DA CUMHUR İTTİFAKI ZİRVESİ

En son 14 Kasım 2024 tarihinde Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, bugün bir kez daha görüşecek.

Saat 16:30'da başlaması beklenen görüşmede, en önemli gündem maddesi ise "terörsüz Türkiye" olacak.

DEM PARTİ'NİN İMRALI ZİYARETİ VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı "Öcalan" çağrısının ardından DEM Parti'nin İmralı'yı ziyaret etmesi, akabinde de partilerle tek tek görüşmesi, iki liderin masasında olacak.

Sürece dair detaylar konuşulurken, diğer yandan ise Suriye'de son yaşananların da görüşmenin ana başlıkları arasında yer alması bekleniyor.