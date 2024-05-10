Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

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Bugün Ankara'da sürpriz bir buluşma gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya gelecek.

Görüşme saati netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi 14.30'da Beştepe'de kabul edecek. İki liderin gündeminde, seçim sonrası siyasette başlayan yumuşama dönemi ve atılan pozitif adımlar olacak.

Bu yumuşama döneminin siyasete nasıl yansıyacağı, Özgür Özel ile yapılan görüşmeler ayrıca anayasa konusu da ana gündem başlıklarını oluşturacak.

Anayasa konusunda nasıl bir yol izleneceğini iki liderin istişare etmesi bekleniyor.

Son ziyaret iki hafta önce yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 Nisan'da bir araya gelmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.