Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.00'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

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Ankara'da zirve günü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda 14.00'te ziyaret edecek.

1,5 ay sonra görüşecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli son olarak programlı bir şekilde 14 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

İki lider bundan 1,5 ay sonra, yerel seçimlere kısa süre kala tekrar buluşuyor.

Gündem yerel seçimler

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ise yerel seçimler konusunun masaya yatırılması bekleniyor.

Görüşmede İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde ortak aday belirlenmesi konusu gündem başlıklarından bir diğeri olacak.