Haber Merkezi

Ankara'da sabah saatlerinde düzenlenen “NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonunda 525 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Operasyon, saat 05.00’te 626 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla başladı.

“Torbacı” olarak bilinen, sokak aralarında uyuşturucu satan kişiler, tek tek yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda detayları şu şekilde duyurdu:

"HAZIRLIK SÜRECİ 6 AY SÜRDÜ"

“NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı.



Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik:



Bu operasyonumuzun adı “NARKOKAPAN-ANKARA” Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü.

"6 AYLIK SÜRE BOYUNCA ANKARA'NIN BİR KEZ DAHA RÖNTGENİNİ ÇEKTİK"

Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve bu sabah düğmeye bastık.



Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Sonuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı gözaltına aldık.

"GİRDİĞİNİZ SOKAK ÇIKMAK SOKAKTIR"

Operasyonumuz hala devam ediyor. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır!



Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!



Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz Valimizi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve NARKOKAPAN-ANKARA operasyonu gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü, Teknik ve Operasyonel Destek Şube Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimize tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"