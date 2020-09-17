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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

    Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı yakalandı.
    • AA
    • 17.09.2020 - 09:29
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 09:29
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nin koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 19 Irak uyruklu kişi tespit edildi.

    16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler operasyon düzenleyerek, şüphelilerden 16'sını yakaladı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı #1

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