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- Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı yakalandı.
- AA
- 17.09.2020 - 09:29
- Güncelleme : 17.09.2020 - 09:29
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nin koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 19 Irak uyruklu kişi tespit edildi.
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler operasyon düzenleyerek, şüphelilerden 16'sını yakaladı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.