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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı yakalandı.