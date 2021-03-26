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- Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 22 Iraklı zanlı gözaltına alındı.
- DHA
- 26.03.2021 - 09:21
- Güncelleme : 26.03.2021 - 10:10
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
22 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen 22 Irak uyruklu yabancı terörist savaşçı, yakalanarak gözaltına alındı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.