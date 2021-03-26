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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

    DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 22 Iraklı zanlı gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 10:10
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

    22 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen 22 Irak uyruklu yabancı terörist savaşçı, yakalanarak gözaltına alındı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı #1

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı #2

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı #3

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