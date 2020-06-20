Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 şüpheli gözaltında

En Son Haber

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 26 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

4'Ü TÜRK VATANDAŞI

Şüphelilerden 4'ünün Türk vatandaşı, 18'inin Irak, 2'sinin de Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.